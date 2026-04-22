La seconda stagione di Criminal Record, una serie crime ambientata nella capitale britannica, è ora disponibile su Apple TV. La narrazione si sviluppa attraverso un intreccio tra le indagini della polizia e le tensioni ideologiche attuali, con nuovi sviluppi che coinvolgono alleanze tra i personaggi principali e un complotto oscuro. La serie continua a seguire le vicende dei protagonisti in un contesto di crescente complessità e conflitti.

La nuova stagione della serie crime ambientata nella capitale britannica, Criminal Record, debutta sul catalogo Apple TV portando sul grande schermo un’evoluzione narrativa che intreccia l’indagine poliziesca con le tensioni ideologiche contemporanee. Il secondo ciclo di episodi vede il ritorno dei detective Hegarty e Lenker, interpretati rispettivamente da Peter Capaldi e Cush Jumbo, impegnati in una missione che trascende la semplice risoluzione di un crimine per addentrarsi nei meccanismi di un complotto terroristico legato all’estrema destra. L’evoluzione del rapporto tra Hegarty e Lenker: dalla collisione alla necessità operativa. Il cuore pulsante della narrazione risiede nel profondo mutamento psicologico che attraversa i due protagonisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Criminal Record 2: complotto e nuove alleanze tra Capaldi e Jumbo

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