Treviso Softball | esordio in Serie B tra sfide e nuove alleanze

Il Treviso Softball ha iniziato la stagione di Serie B 2026 affrontando la prima partita del torneo. La squadra ha incontrato le avversarie in campo in un match che si è concluso con una sconfitta. Durante l’incontro sono state fatte alcune modifiche alla formazione e sono state strette nuove alleanze tra i membri del team. La partita ha rappresentato il primo passo di un percorso che si svilupperà nel corso della stagione.

Il Treviso Softball ha debuttato nel campionato di Serie B 2026 affrontando una sfida che, pur con un esito finale non favorevole, ha mostrato il potenziale di crescita di un gruppo in evoluzione. Le atlete trevisensi si sono misurate con la nuova stagione attraverso due incontri caratterizzati da alti e bassi emotivi, dove la gestione della pressione ha giocato un ruolo decisivo rispetto alla qualità tecnica mostrata sul campo. Strategia territoriale e sinergie per lo sviluppo del roster. L’aspetto più rilevante che emerge dall’esordio stagionale riguarda il modello organizzativo adottato dal club. La collaborazione siglata con l’Azzanese Softball non rappresenta solo una scelta tecnica, ma una vera e propria opportunità strategica per la crescita collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso Softball: esordio in Serie B tra sfide e nuove alleanze Notizie correlate Al via il campionato di softball serie B: esordio per l’Atoms’ Chieti a GrossetoDomenica 12 aprile 2026 prenderà il via il campionato di Softball serie B, che vede protagonista la squadra dell’Asd Atoms’ Chieti, unica realtà di... Grande Fratello Vip: seconda puntata tra scontri accesi e nuove alleanzeVenerdì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, il reality condotto da Ilary Blasi. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Nutribullet Treviso ko a Napoli 88-71: stop alla rincorsa salvezza; Guerri Napoli batte Treviso 88 - 71: esordio vincente per coach Repesa; Napoli Basket, Achille Polonara ospite al Palabarbuto per la sfida contro Treviso; La Guerri Napoli Basket domani si gioca un pezzo di salvezza con Treviso! Esordio per Repesa, Caruso: Siamo carichi, ottimo lavoro col coach. Oggi prende ufficialmente il via una nuova stagione per il movimento giovanile del baseball e softball Veneto Un grande in bocca al lupo a tutte le società del Veneto, agli atleti, agli allenatori, ai dirigenti e alle famiglie che ogni giorno contribuiscono a far cresc - facebook.com facebook