Criminal Record 2 recensione | un nuovo caso per Peter Capaldi e Cush Jumbo

Nella seconda stagione, l’attore che interpreta il protagonista e l’attrice che interpreta un personaggio chiave tornano a lavorare insieme per affrontare un nuovo caso. Questa volta, le vicende si svolgono in un contesto più complesso, coinvolgendo aspetti politici e delicati. La narrazione si sviluppa attraverso le indagini e i dialoghi tra i personaggi, offrendo uno sguardo approfondito sulla trama.

Nella seconda stagione, Peter Capaldi e Cush Jumbo tornano a collaborare per un nuovo caso dai risvolti più delicati (e più politici). Su Apple TV. Ci sono storie che vivono di atmosfera, che dipingono un quadro suggestivo in cui immergersi e perdersi, a patto che si sia disposti a concedere il tempo necessario a entrare nelle dinamiche narrative che ci vengono proposte. È il caso di Criminal Record, la serie Apple TV ambientata nella Londra di oggi con protagonisti Peter Capaldi e Cush Jumbo nei panni di due detective dai modi e la visione del mondo diametralmente opposte. Lo avevamo scritto già all'uscita della prima stagione, lo ribadiamo ora che inizia il suo cammino in catalogo Criminal Record 2: non si tratta di una serie .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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