Crescono gli incassi delle multe a Trieste | voce per voce ecco come vengono spesi

A Trieste, gli incassi derivanti dalle multe sono in aumento e vengono destinati a diverse voci di spesa. Le infrazioni più comuni riguardano divieti di sosta, eccesso di velocità e ticket scaduti. La presenza delle forze dell'ordine mentre staccano le contravvenzioni è una scena abituale nelle strade della città, dove le sanzioni vengono applicate regolarmente.

Divieti di sosta, superamento dei limiti di velocità, ticket scaduti. le multe non sono certo una cosa rara, per le strade di Trieste e vedere agenti che staccano i foglietti con le contravvenzioni è parte del quotidiano. Fare multe è solo una parte del lavoro del lavoro della polizia locale, che.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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