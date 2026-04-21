Crescono gli incassi delle multe a Trieste | ecco voce per voce come sono stati spesi nell' ultimo anno

Negli ultimi dodici mesi, gli incassi derivanti dalle multe a Trieste sono aumentati rispetto all’anno precedente. Le sanzioni sono state comminate per diverse infrazioni come divieti di sosta, superamenti dei limiti di velocità e ticket scaduti. I dati ufficiali mostrano come siano stati destinati fondi provenienti da queste multe a specifiche spese comunali, con dettagli sulle modalità di utilizzo e ripartizione nel bilancio annuale.

Divieti di sosta, superamento dei limiti di velocità, ticket scaduti. le multe non sono certo una cosa rara, per le strade di Trieste e vedere agenti che staccano i foglietti con le contravvenzioni è parte del quotidiano. Fare multe è solo una parte del lavoro del lavoro della polizia locale, che.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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