La Cremonese si appresta a tornare in Campania, dove il ricordo di una notte storica allo stadio Maradona continua a vivere tra tifosi e giocatori. Il clima si fa carico di emozioni mentre la squadra si prepara alla trasferta, alimentata dal mito di quella serata memorabile. La sfida si avvicina e i protagonisti si confrontano con l’attesa di rivivere momenti che restano impressi nella memoria collettiva.

Il ricordo di una notte elettrica vissuta allo stadio Maradona spinge i protagonisti della Cremonese verso nuove suggestioni, mentre la squadra si prepara a tornare in territorio campano. Il riferimento è alla sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia disputata il 17 gennaio 2023, quando i grigiorossi riuscirono a superare il Napoli ai calci di rigore con un punteggio di 7-6, garantendosi l’accesso al turno successivo davanti a circa 32mila spettatori. L’architettura del successo grigiorosso tra resilienza e colpi improvvisi. Quella serata di tre anni fa non fu solo una questione di fortuna, ma il risultato di una gestione tattica che vide Davide Ballardini prendere le redini della panchina proprio in quel periodo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremonese in Campania: il mito del Maradona riaccende il cuore

Notizie correlate

Bari, il ritorno del mito: il Gran Premio anni ’50 riaccende la cittàBari si prepara a un viaggio nel tempo che intreccia la memoria motoristica degli anni Cinquanta con le più moderne istanze di tutela ambientale.

Rorà riaccende il cuore del borgo: riapre l’ex canonica multifunzionaleUn nuovo punto di riferimento sociale e commerciale è tornato a pulsare nel cuore della Val Pellice.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Arriva la Cremonese, Maradona verso il sold out; Serie A: Cremonese-Torino 0-0; I tifosi del Napoli residenti in Campania dovranno guardare un'altra partita in trasferta dalla tv: i dettagli; Serie A: il Lecce aggancia la Cremonese, la Fiorentina allunga sul Cagliari, al Via del Mare termina 1-1.

Napoli-Cremonese, stop ai biglietti per i residenti a Cremona e provinciaLo stadio Diego Armando Maradona chiude le porte ai tifosi della Cremonese. In vista del match valevole per la Serie A 2025/2026, in programma venerdì 24 ... cronachedellacampania.it

Arriva la Cremonese, Maradona verso il sold outNell'anticipo di venerdì Conte potrebbe cambiare l'11 titolare. A Castel Volturno si rivede Neres, ma il recupero è ancora incerto ... rainews.it

RRAHMANI TORNA CON LA CREMONESE OCCHIO ANCHE AD UN ALTRO RECUPERO: I DETTAGLI facebook

Venerdì in campo a Napoli #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #Cremonese #NapoliCremonese x.com