Rorà riaccende il cuore del borgo | riapre l’ex canonica multifunzionale

Nel centro del borgo, l'ex canonica multifunzionale ha riaperto le sue porte, offrendo uno spazio dedicato a diverse attività sociali e commerciali. La ristrutturazione ha permesso di recuperare l'edificio storico, che ora ospita servizi per la comunità e locali per incontri e attività. La riapertura è stata annunciata ufficialmente e ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, con l’obiettivo di rivitalizzare la zona.

Un nuovo punto di riferimento sociale e commerciale è tornato a pulsare nel cuore della Val Pellice. Oggi, sabato 11 aprile 2026, il piccolo comune di Rorà ha celebrato la riapertura del negozio di vicinato con bar situato presso l’ex canonica, un luogo che dopo alcuni mesi di inattività torna finalmente a servire la comunità grazie a una strategia di investimento mirata tra amministrazione locale e Regione Piemonte. Il taglio del nastro ha la partecipazione di numerosi cittadini insieme alla sindaca Claudia Bertinat e all’assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale. L’operazione che ha permesso il recupero dell’immobile, precedentemente appartenente all’Istituto diocesano di Pinerolo e ora di proprietà comunale, si è concretizzata con un impegno economico complessivo di 105mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rorà riaccende il cuore del borgo: riapre l’ex canonica multifunzionale Monte Carlo riaccende l’estate: riapre Nikki Beach sul rooftop più iconico del PrincipatoNikki Beach Monte Carlo riapre il 2 aprile 2026 sul rooftop del Fairmont: nuova stagione tra design rinnovato, eventi esclusivi, DJ set e gastronomia... Leggi anche: Trapianto fallito, pronto un cuore nuovo: si riaccende la speranza per il bimbo del Monaldi