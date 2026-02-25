Scopri il monastero medievale che racchiude tre culture in un solo

Tra le colline orientali di Soria, in Spagna, si nasconde un gioiello medievale che sfida il tempo: il Monastero di San Juan de Duero. Fondato nel XII secolo dai Cavalieri Ospitalieri, questo complesso religioso è un capolavoro architettonico che fonde romanico, gotico e influenze mudéjar, raccontando secoli di storia e scambi culturali. Oggi, dichiarato monumento nazionale, attira visitatori con il suo chiostro unico al mondo e la chiesa romanica, dove reperti ebraici, islamici e cristiani si intrecciano in un dialogo senza tempo. Immagina di camminare tra le sue arcate intrecciate, dove la luce danza tra le ombre creando giochi di luce unici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

