Approvata l' esenzione del ticket sanitario per le donne vittime di violenza

La Regione Lombardia ha approvato un’ordinanza che elimina il ticket sanitario per le donne vittime di violenza. Le donne residenti in Lombardia, che si rivolgono ai Centri antiviolenza, non dovranno più pagare le spese sanitarie. La decisione mira a sostenere chi subisce violenze e a facilitare l’accesso alle cure. La misura riguarda tutte le donne inserite in un percorso di presa in carico presso i centri specializzati.

Regione Lombardia introduce l’esenzione regionale dalla partecipazione alla spesa sanitaria a favore delle donne residenti in Lombardia inserite in un percorso di presa in carico presso i Centri antiviolenza. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore al welfare, Guido Bertolaso, in accordo con gli assessori Elena Lucchini (famiglia, solidarietà sociale e pari opportunità) e Romano La Russa (sicurezza). La misura ha una durata di tre anni dalla data di rilascio dell’esenzione ed è finanziata con uno stanziamento complessivo di 1,35 milioni di euro per il triennio 2026–2028.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha deciso di esentare le donne vittime di violenza dal pagamento del ticket sanitario.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Regione Lombardia

Argomenti discussi: Balneari, approvata l’esenzione degli oneri per il 2026 per le aree colpite dal ciclone Harry; Bollo auto 2026: tutte le novità sul pagamento; Recupero ICI 2006–2011: approvato il modello di dichiarazione per ENC; Tariffa sui rifiuti (TARI).

REGIONE LOMBARDIA APPROVA ESENZIONE TICKET SANITARIO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZABERTOLASO: INTERVENTO CHE METTE AL CENTRO LA PERSONALUCCHINI: UNA SCELTA DI CIVILTÀ GRAZIE ALL’ALLEANZA SOCIALE, POLITICA E ISTITUZIONALELA RUSSA: IMPEGNO CONCRETO NEL COSTRUIRE UNA RETE DI SICUREZZA ... mi-lorenteggio.com

Esenzione dal ticket per le donne vittime di violenza: visite e controlli a carico del servizio sanitarioEsenzione regionale dalle spese sanitarie per le donne residenti in Lombardia vittime di violenza. Lo ha previsto una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell'assessore al Welfare, Guido ... milanotoday.it

Viterbo: parcheggi gratuiti auto elettriche Approvata la delibera per incentivi su veicoli elettrici e ibridi, con esenzione per auto elettriche e ibride sotto 20g/km CO2. Tariffe agevolate per altre fasceApprovata la delibera di giunta riguardante gli incentivi e le age facebook

*Balneari, Ars approva esenzione oneri per le aree colpite dal ciclone Harry. Savarino: «Primo segnale, ora chiederemo differimento delle scadenze delle concessioni»* Esenzione dagli oneri delle concessioni balneari per tutto il 2026 per i gestori dei lidi baln x.com