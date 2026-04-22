Crema fingono di usare il bagno e rubano gioielli per migliaia di euro | nei guai una 68enne e la complice

Due donne di 68 anni sono state denunciate dai Carabinieri di Crema per aver commesso un furto in abitazione. Le donne hanno entrato nell’appartamento di una residente, fingendo di usare il bagno, e hanno sottratto gioielli per un valore di circa 3.000 euro. Le forze dell’ordine hanno individuato e denunciate le due donne, che sono state identificate come responsabili del reato.

Sono scattate due denunce per furto in abitazione a Crema, dove sono state identificate due donne residenti nelle province di Piacenza e Lodi. Le due, già note alle forze dell’ordine per episodi simili, sono state ritenute responsabili di aver sottratto gioielli per un valore di circa 3.000 euro a una residente di Crema. Le indagini dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha preso avvio dopo che una donna di Crema si è presentata in caserma per denunciare un furto avvenuto nella propria abitazione. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 10 aprile, intorno alle 14.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Crema, fingono di usare il bagno e rubano gioielli per migliaia di euro: nei guai una 68enne e la complice Notizie correlate Leggi anche: Via Calzabigi, finti carabinieri truffano una coppia di anziani e rubano migliaia di euro in gioielli Fingono di rapire un amico per estorcere 20mila euro alla famiglia: nei guai 4 minorenniA corredo del messaggio, un filmato in cui il giovane appariva con il volto tumefatto e sotto minaccia.