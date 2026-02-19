Fingono di rapire un amico per estorcere 20mila euro alla famiglia | nei guai 4 minorenni

Quattro minorenni sono stati arrestati dopo aver inscenato un finto rapimento di un amico per ottenere 20mila euro dalla famiglia. La truffa è iniziata quando i ragazzi hanno inviato un video su chat, in cui simulavano un pestaggio e fingevano di aver rapito il giovane. La famiglia, spaventata, ha creduto alla scena e ha consegnato il denaro richiesto. La polizia ha intercettato le comunicazioni e smascherato la messinscena, che ora rischia conseguenze legali per estorsione e inscenazione di reato.

A corredo del messaggio, un filmato in cui il giovane appariva con il volto tumefatto e sotto minaccia. Una scena costruita ad arte, secondo gli investigatori, per rendere credibile il finto sequestro Avrebbero inscenato il rapimento di un amico per chiedere 20mila euro ai familiari, arrivando perfino a simulare un pestaggio in un video inviato su chat. È l'accusa contestata a quattro minorenni di Nocera Inferiore, ora finiti al centro di un'inchiesta della Procura per i Minorenni. I fatti risalgono all'aprile 2025, quando ai genitori di un ragazzo del posto sarebbe arrivata una richiesta di denaro per la presunta liberazione del figlio.