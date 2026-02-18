’Crave-Brama’ al teatro della Limonaia Ecco il genio oscuro di Sarah Kane
di Sandra Nistri Intercity Winter, la stagione teatrale del Teatro della Limonaia Ets, prosegue con " Crave-Brama " di Sarah Kane sul palco del teatro di Sesto Fiorentino da venerdì a domenica prossimi, sempre con inizio alle 20,30. Il testo, nella traduzione di Barbara Nativi, sarà portato in scena da quattro attori: Chiara Cappelli, Teresa Fallai, Gabriele Giaffreda, Vieri Raddi, scene, costumi, luci e regia di Dimitri Milopulos. Crave è la penultima opera di Sarah Kane e segna un fondamentale cambio di rotta nel suo lavoro artistico, che con "Blasted", "Phaedra’s love" e "Cleansed" (un vero terremoto ovunque fossero stati rappresentati) l’aveva già consacrata come l’autrice delle nuove generazioni e tra le divinità teatrali dell’ultimo secolo, sia in Inghilterra che nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Teatro della Limonaia 20, 21, 22 febbraio 2026 ore 20.30 CRAVE - BRAMA di Sarah Kane traduzione Barbara Nativi scene, costumi, luci e regia Dimitri Milopulos con Chiara Cappelli, Teresa Fallai, Gabriele Giaffreda, Vieri Raddi produzione Teatro della Limo facebook