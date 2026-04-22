Crans Montana prorogate di 3 mesi le misure cautelari per Jessica Moretti pm | Aumentato il rischio di fuga in Francia

Il Tribunale di Sion ha deciso di prolungare di tre mesi le misure cautelari a carico di una donna, tra cui l'obbligo di firma e il divieto di lasciare il Paese, fino al 10 luglio. La decisione si è resa necessaria a causa di un aumento del rischio di fuga in Francia, secondo quanto riferito dal pubblico ministero. La proroga si inserisce in un procedimento legale ancora in corso.

Il Tribunale di Sion ha prorogato fino al 10 luglio le misure dell'obbligo di firma e del divieto di espatrio per Jessica Moretti, indagata per omicidio, lesioni e incendio colposi nell'inchiesta per il rogo del locale "Le Constellation" Le misure cautelari già in vigore per Jessica Moretti,.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Crans Montana, prorogate di 3 mesi le misure cautelari per Jessica Moretti, pm: "Aumentato il rischio di fuga in Francia" Notizie correlate Crans-Montana, misure cautelari a Jessica Moretti prorogate di tre mesiIl Tribunale per le misure coercitive del Cantone del Vallese, su richiesta della procura di Sion, ha prorogato di tre mesi, fino al 10 luglio, le... Crans Montana, il giallo sulla cauzione di Jessica MorettiLo scorso 13 gennaio, in una nota i giudici di Sion aveva scritto che a breve sarebbe stato fissato il prezzo del deposito per la proprietaria del Le... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incendio Crans-Montana, prorogate di tre mesi le misure cautelari per Jessica Moretti; Crans-Montana, misure cautelari a Jessica Moretti prorogate di tre mesi; Crans-Montana, le misure cautelari a Jessica Moretti prorogate di tre mesi; Dramma di Crans-Montana, prorogate le misure cautelari nei confronti di Jessica Moretti. Crans-Montana, le misure cautelari a Jessica Moretti prorogate di tre mesiIl tribunale per le misure coercitive del Cantone del Vallese, su richiesta della procura di Sion, ha prorogato di tre mesi, fino al 10 luglio, le misure dell'obbligo di firma e del divieto di ... ansa.it Incendio Crans-Montana, prorogate di tre mesi le misure cautelari per Jessica MorettiLeggi su Sky TG24 l'articolo Incendio Crans-Montana, prorogate di tre mesi le misure cautelari per Jessica Moretti ... tg24.sky.it La veterinaria riminese è rimasta gravemente ferita nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. “Non le hanno fatto alcun intervento, è stata subito portata al Niguarda”. Racconta la mamma: “La sua vita non è più paragonabile a quella di prima, non può lav - facebook.com facebook Che vergogna il conto svizzero mandato ai genitori dei ragazzi feriti a Crans Montana. Ma dopo l'indignazione toccherebbe fermarsi un attimo a riflettere su cosa è la Svizzera e quanto siamo fortunati noi, nonostante tutto. Viva il Ssn (a cui anche di recente de x.com