crans montana misure cautelari a jessica moretti prorogate di tre mesi

Il Tribunale per le misure coercitive del Cantone del Vallese ha deciso di prolungare di tre mesi le misure cautelari nei confronti di Jessica Moretti, fino al 10 luglio. La richiesta è arrivata dalla procura di Sion, che aveva avanzato la richiesta di proroga. La decisione riguarda l’obbligo di firma, che rimarrà in vigore per tutto il periodo indicato. La proroga si inserisce nel procedimento in corso.

Il Tribunale per le misure coercitive del Cantone del Vallese, su richiesta della procura di Sion, ha prorogato di tre mesi, fino al 10 luglio, le misure dell’obbligo di firma e del divieto di espatrio per Jessica Moretti, indagata per omicidio, lesioni e incendio colposi nell’inchiesta per il rogo del Constellation, a Crans-Montana. Secondo il pm si è “intensificato” il pericolo di fuga in Francia della famiglia Moretti, che possiede una casa a Cannes, ma il tribunale non ha condiviso tale valutazione e ha confermato le misure decise a gennaio e in scadenza.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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