crans montana il giallo sulla cauzione di jessica moretti

Il 13 gennaio, i giudici di Sion hanno annunciato che presto avrebbero stabilito l’importo della cauzione per Jessica Moretti, proprietaria del ristorante Le Constellation a Crans Montana. La decisione arriva dopo che la donna è stata coinvolta in un procedimento giudiziario e si attende ora di conoscere la cifra richiesta per garantirle la libertà provvisoria.
Lo scorso 13 gennaio, in una nota i giudici di Sion aveva scritto che a breve sarebbe stato fissato il prezzo del deposito per la proprietaria del Le Constellation. Un passaggio che, però, sembra non arrivare mai. Jessica non versa mai soldi, a differenza del marito I coniugi Moretti sono due dei personaggi più in vista di questi ultimi mesi. Dopo la tragedia del 1° gennaio a Crans Montana, dove 41 giovanissimi sono morti e altri 115 sono rimasti feriti nell’incendio scoppiato all’interno del Le Constellation, Jacques e Jessica Moretti sono finiti al centro dei riflettori internazionali. I due sono i proprietari del locale in cui si è verificata la strage e sono indagati per omicidio plurimo, incendio e lesioni colpose. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Jessica Moretti si trova ancora in custodia a Crans-Montana perché non ha versato la cauzione richiesta, secondo quanto hanno comunicato i giudici di Sion.
