Crans-Montana fattura da 75mila euro per 15 ore di ricovero

L'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato una fattura di 75.000 euro relativa a 15 ore di ricovero. La cifra si riferisce ai costi sostenuti per il trattamento di un paziente coinvolto nella vicenda di Crans-Montana, dove si è verificata una strage. La richiesta di pagamento è stata formalizzata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sul procedimento.