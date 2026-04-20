Crans-Montana fattura da 75mila euro per 15 ore di ricovero
L'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato una fattura di 75.000 euro relativa a 15 ore di ricovero. La cifra si riferisce ai costi sostenuti per il trattamento di un paziente coinvolto nella vicenda di Crans-Montana, dove si è verificata una strage. La richiesta di pagamento è stata formalizzata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sul procedimento.
L' ospedale di Sion, nel Cantone Vallese - là dove si è consumata la strage di Crans-Montana -, presenta il conto. Tutto vero. Nei giorni scorsi il nosocomio ha presentato la fattura relativa alle spese sanitarie sostenute a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation. Gli importi indicati sono compresi tra 15.000 e 60.000 franchi svizzeri. Si tratta di documenti amministrativi che, secondo l'avvocato Domenico Radice che assiste alcune vittime dell'incendio, sono comunque "inopportuni": "In linea generale riteniamo che le spese debbano essere a carico delle autorità svizzere, anche considerate le presunte responsabilità pubbliche finora emerse, e proprio per questo l'invio delle fatture poteva essere evitato".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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