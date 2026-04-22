Crans-Montana il giallo delle cartelle cliniche negate e 75 mila euro di conto per i feriti

A quasi quattro mesi dalla strage avvenuta a Crans-Montana, si susseguono nuove complicazioni legate alle pratiche sanitarie. Le famiglie delle vittime e dei feriti si sono trovate a dover affrontare il rifiuto di accedere alle cartelle cliniche richieste, mentre alcuni feriti si trovano a dover pagare conti che superano i 75 mila euro per le cure ricevute. La situazione genera tensione e si inserisce in un quadro di tensioni ancora irrisolte.

Dolore e rabbia non riescono a placarsi. A quasi quattro mesi dalla strage di Crans-Montana (il rogo del Constellation, bar dei coniugi Jessica e Jacques Moretti, ove la notte di Capodanno morirono 41 giovani tra cui sei italiani e oltre 100 rimasero feriti) le prassi della Svizzera continuano a tormentare genitori straziati. Le famiglie dei feriti – alcuni molto gravi e ancora in riabilitazione – denunciano che «gli ospedali svizzeri non ci mandano le cartelle sanitarie (fondamentali per i processi, ndr) bensì le fatture per le cure ricevute poco dopo l’incendio». A far indignare anche le cifre: per un ricovero di appena 15 ore, prima del trasferimento in elicottero verso l’ ospedale Niguarda di Milano, vengono contabilizzati dai 17.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Crans-Montana, il giallo delle cartelle cliniche negate (e 75 mila euro di conto per i feriti) Notizie correlate Crans-Montana, cartelle cliniche negate ma arrivano le fatture che non dovranno essere pagate. Le famiglie dei feriti: “La misura è colma”Prima le richieste rimaste senza risposta, poi le fatture di cui però non viene richiesto il pagamento. Crans-Montana, oltre al danno la beffa: fatture fino a 67 mila euro alle famiglie dei feriti, ma non una parola sulle cartelle cliniche. Chi deve pagareNon sono bastate le fiamme del Constellation e i mesi di agonia nei reparti grandi ustionati. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Crans-Montana, il giallo delle cartelle cliniche negate (e 75 mila euro di conto per i feriti); Crans-Montana, la giustizia francese rifiuta di sequestrare i beni dei Moretti; Tragedia di Crans-Montana: l’Italia può costituirsi parte civile?; La strage di Crans-Montana, si aggrava la posizione del Comune. Crans-Montana, il giallo delle cartelle cliniche negate (e 75 mila euro di conto per i feriti)Mancano i documenti medici fondamentali per i processi e la riabilitazione dei feriti del Constellation, ma la Svizzera invia i dettagli economici. panorama.it Crans-Montana: il giallo delle fatture da migliaia di euro mandate ai feritiIl caso delle fatture da migliaia di euro mandate alle famiglie delle persone ferite nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana. newsmondo.it La veterinaria riminese è rimasta gravemente ferita nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. “Non le hanno fatto alcun intervento, è stata subito portata al Niguarda”. Racconta la mamma: “La sua vita non è più paragonabile a quella di prima, non può lav - facebook.com facebook Che vergogna il conto svizzero mandato ai genitori dei ragazzi feriti a Crans Montana. Ma dopo l'indignazione toccherebbe fermarsi un attimo a riflettere su cosa è la Svizzera e quanto siamo fortunati noi, nonostante tutto. Viva il Ssn (a cui anche di recente de x.com