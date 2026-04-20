Arrivano le fatture per i feriti di Crans-Montana l' ambasciatore italiano | Nulla è dovuto

L'ospedale di Sion ha inviato nelle scorse settimane a tre famiglie di cittadini italiani coinvolti nel incendio di Crans Montana delle fatture per le spese mediche sostenute durante il ricovero dei loro figli. Le fatture riguardano le cure fornite nei giorni successivi alla tragedia. L'ambasciatore italiano ha dichiarato che nessun importo è dovuto dalle famiglie per queste spese. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio.

L'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans Montana, la fattura relativa alle spese sanitarie sostenute per la cura dei ragazzi nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. Gli importi indicati sono compresi tra 15.000 e 60.000 franchi svizzeri. Si tratta di documenti amministrativi che, secondo l'avvocato Domenico Radice che assiste alcune vittime dell'incendio, "sono inopportuni": "in linea generale riteniamo che le spese debbano essere a carico delle autorità svizzere, anche considerate le presunte responsabilità pubbliche finora emerse, e proprio per questo l'invio delle fatture poteva essere evitato".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arrivano le fatture per i feriti di Crans-Montana, l'ambasciatore italiano: "Nulla è dovuto" Notizie correlate Crans-Montana, cartelle cliniche negate ma arrivano le fatture che non dovranno essere pagate. Le famiglie dei feriti: “La misura è colma”Prima le richieste rimaste senza risposta, poi le fatture di cui però non viene richiesto il pagamento. Crans-Montana, Tajani riceve l’ambasciatore italiano in SvizzeraIl ministro degli Esteri si confronterà alla Farnesina con Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma su indicazione della premier Meloni. Altri aggiornamenti Si parla di: Dal molo frangiflutti alla Foce agli ottomila tulipani Hakuun. Arrivano le fatture per i feriti di Crans Montana, l'ambasciatore 'nulla è dovuto'L'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans Montana, la fattura relativa alle spese sanitarie ... ansa.it Crans, le famiglie dei feriti: Ospedali svizzeri non ci mandano cartelle ma tariffe del ricoveroCifre esorbitanti: da 17mila euro fino a 67mila anche per poche ore di ricovero. Nelle fatture è specificato che non vanno pagate, ma le famiglie sono indignate ... milano.repubblica.it