Stupratori e pedofili liberati dal Cpr in Albania FdI | Messaggio devastante Continua la vergogna di alcuni giudici

Alcuni uomini condannati per reati sessuali sono stati rimessi in libertà dopo il rilascio dal Centro di permanenza per i rimpatri in Albania. La questione ha suscitato diverse reazioni politiche, con un partito che ha criticato le decisioni di alcuni giudici, definendole un messaggio devastante. La polemica si concentra sulla responsabilità del sistema giudiziario e sulla tutela delle donne.

Torneranno in Italia. Piantedosi: "Magistrati ideologizzati smontano il lavoro di altri magistrati e poliziotti nel perseguire l'immigrazione irregolare". Rabbia FdI: "La decisione della Corte d'Appello di Roma ci lascia di nuovo attoniti perché si tratta di persone che si sono macchiate di reati gravissimi" “Certi giudici continuano a vanificare gli sforzi del governo Meloni”. “Con le toghe rosse le donne sono in pericolo”. Su queste due direttrici si sofferma lo sconcerto di FdI e del governo alla notizia del ritorno in Italia di quattro immigrati dai Cpr in Albania: alcuni dei quali si sono macchiate di stupro e pedofilia. La notizia irrompe nel dibattito politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

