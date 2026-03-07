I giudici della Corte d’Appello di Roma hanno disposto l’uscita di alcuni migranti, tra cui pedofili e stupratori, dai centri di permanenza in Albania. La decisione riguarda detenuti presenti nel Centro di Gjader, che sono stati trasferiti fuori dalle strutture di detenzione. La vicenda ha alimentato nuove tensioni tra politica e magistratura, con il rilascio di persone condannate in Italia.

Nuove frizioni tra politica e magistratura. Ieri la Corte d’Appello di Roma ha rilasciato nuovi migranti detenuti nel Centro di permanenza per i rimpatri di Gjader, in Albania. Tecnicamente si chiama «mancata convalida del trattenimento a seguito di istanza di protezione internazionale». Ora, se la liberazione di nuovi migranti quasi non fa più notizia, a creare scalpore sono le fedine penali dei quattro detenuti che, invece di essere imbarcati e rispediti nei loro Paesi, torneranno in Italia. Vediamole queste storie. Ahmed Aittorka, marocchino di 33 anni, è stato condannato nel 2023 per violenza sessuale e nel 2024 per furto aggravato. Nella lista dei reati a carico compaiono anche l’ingresso e soggiorno illegale e danneggiamento e ricettazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Centri in Albania, i giudici fanno uscire dai Cpr anche pedofili e stupratori

Leggi anche: Stupratori e pedofili “liberati” dal Cpr in Albania. FdI: “Messaggio devastante. Continua la vergogna di alcuni giudici”

Meloni: "I giudici bloccano i rimpatri di stupratori, dove sono le femministe?". E snocciola il "curriculum" di un migrante salvato dal Cpr in AlbaniaDove sono le femministe? Questa è la domanda che si pone Giorgia Meloni in riferimento alle ultime decisioni delle toghe.

