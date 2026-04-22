Billy Costacurta ha definito il Tso di Achille il momento più difficile della sua vita, descrivendolo come un episodio particolarmente intenso e difficile da affrontare. L’ex difensore, noto per la sua eleganza e intelligenza in campo, ha commentato pubblicamente l’esperienza, sottolineando quanto sia stato complicato vivere quel periodo. Attualmente, Costacurta lavora come commentatore televisivo, portando la sua esperienza nel calcio anche in ambito mediatico.

Billy Costacurta è stato uno dei difensori più eleganti e cerebrali del calcio italiano. Col Milan ha vinto tutto, per anni è stato un punto fermo della Nazionale, oggi è un commentatore televisivo misurato e competente. Eppure la partita più dura l’ha giocata fuori dal campo, e l’ha raccontata al podcast One More Time di Luca Casadei con una sincerità rara per il mondo del calcio. Il tema è suo figlio Achille, che a ventuno anni ha alle spalle sette Tso e dice di aver vissuto tre vite. Quattordici settimane in ospedale. Una storia che il mondo del gossip ha masticato e sputato tra titoli morbosi e foto rubate, ma che Costacurta racconta come un padre, non come un personaggio pubblico.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Costacurta: «Il Tso di Achille è il momento più brutto della mia vita, sembrava indiavolato»

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