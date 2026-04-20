L'ex calciatore e attuale commentatore ha raccontato la sua esperienza più difficile, riferendosi al momento in cui suo figlio è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Ha descritto quella situazione come il periodo più difficile della sua vita, senza entrare in dettagli specifici o motivazioni. La sua testimonianza riguarda un episodio personale legato a un intervento forzato sulla salute del figlio.

Ospite del podcast One More Time, Billy Costacurta ha aperto il suo cuore riguardo al dramma del figlio Achille, descrivendo il ricovero tramite Tso subito in adolescenza come un “momento pazzesco, il più brutto della mia vita”. L'ex calciatore ha confessato la propria fragilità di fronte a quel dolore: la vista del figlio, che in preda a una crisi “sembrava indiavolato” tanto da richiedere una sedazione farmacologica, gli causò un blocco emotivo insormontabile. In quel frangente, Billy ha riconosciuto la straordinaria forza della moglie, Martina Colombari, confessandole con amarezza che non ce la faceva. Mentre lui non riusciva a reggere la vista del figlio in quelle condizioni, lei trovava ogni giorno il coraggio di entrare in ospedale per stargli vicino.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Costacurta: "Il Tso a mio figlio Achille? Il momento più brutto della mia vita"

Notizie correlate

“Il TSO di mio figlio Achille è stato il momento più brutto della mia vita. Sembrava indiavolato, dovevano fargli la puntura per calmarlo”: parla Billy CostacurtaPrima Martina Colombari a “Ballando con le stelle“, poi lo stesso figlio Achille al podcast “One More Time” di Luca Casadei, poi Billy Costacurta...

Costacurta: il dramma di Achille tra 7 TSO e l’arrestoL’ex calciatore Alessandro Costacurta ha aperto un ferito cuore privato durante un colloquio con Luca Casadei, raccontando il dramma vissuto con il...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Billy Costacurta torna a parlare del figlio Achille: Non riuscivo a vederlo in ospedale; Billy Costacurta, rivelazioni sul figlio Achille: Non ce la facevo a entrare in ospedale, Martina sì; Costacurta sul TSO di Achille: il racconto e il ruolo di Martina Colombari; Costacurta | il dramma di Achille tra 7 TSO e l’arresto.

Il TSO di mio figlio Achille è stato il momento più brutto della mia vita. Sembrava indiavolato, dovevano fargli la puntura per calmarlo: parla Billy CostacurtaPrima Martina Colombari a Ballando con le stelle, poi lo stesso figlio Achille al podcast One More Time di Luca Casadei, poi Billy Costacurta notoriamente restio a parlare dei fatti intimi di ... ilfattoquotidiano.it

Costacurta, rivelazioni sul TSO del figlio Achille: Non ce la facevo ad entrareAlessandro Costacurta, per tutti Billy, è tornato a parlare del lato più fragile della sua vita familiare. Al centro, ancora una volta, c’è il figlio Achille Costacurta, la cui adolescenza è stata seg ... corrieredellosport.it

Ogni tanto dicevo a Martina: 'Marti, non ce la faccio, perdonami, ma non riesco a entrare in ospedale e vederlo là'". Così Alessandro Costacurta racconta senza filtri il periodo più difficile vissuto con suo figlio Achille. In un’intervista al podcast One More Time, Bi - facebook.com facebook