Il TSO di mio figlio Achille è stato il momento più brutto della mia vita Sembrava indiavolato dovevano fargli la puntura per calmarlo | parla Billy Costacurta

Un genitore ha descritto l’esperienza del TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) per suo figlio, affermando che è stato il momento più difficile della sua vita. Ha raccontato che il bambino sembrava completamente fuori controllo, e che è stato necessario somministrargli una puntura per calmarsi. La vicenda è stata resa pubblica attraverso un’intervista a un giornalista, mentre contemporaneamente altri personaggi pubblici sono apparsi in trasmissioni televisive e podcast.

Prima Martina Colombari a “ Ballando con le stelle “, poi lo stesso figlio Achille al podcast “One More Time” di Luca Casadei, poi Billy Costacurta notoriamente restio a parlare dei fatti intimi di famiglia proprio a Casadei ha raccontato il suo punto di vista su uno degli episodi più dolorosi della sua vita: i problemi di salute mentale di Achille. “Chi ha fatto il TSO sa di che cosa parlo, è un momento pazzesco. – ha detto Costacurta al podcast -. È uno dei momenti più brutti per un genitore. Io lo ricordo come il momento più brutto della mia vita, quello in cui io lascio Achille all’ospedale per un TSO, quando gli devono fare una puntura per calmarlo perché lui sembrava indiavolato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Notizie correlate “Achille, in ospedale…”. Billy Costacurta e il dramma raccontato sul figlioUn nome, una famiglia famosa, e poi quel dettaglio che spezza il fiato: Achille, in ospedale. “Achille, in ospedale…”. Billy Costacurta, la confessione drammatica sul figlioPer anni il pubblico lo ha conosciuto come uno dei volti più solidi e rassicuranti del calcio italiano, un uomo abituato alla disciplina, al... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Billy Costacurta torna a parlare del figlio Achille: Non riuscivo a vederlo in ospedale; Costacurta: Per conoscere Martina chiamai Armani, mi feci invitare a casa sua dopo una sfilata. Mi allenavo tanto per non vedere mia madre piangere dopo la morte di mia sorella; Billy Costacurta, rivelazioni sul figlio Achille: Non ce la facevo a entrare in ospedale, Martina sì. Il TSO di mio figlio Achille è stato il momento più brutto della mia vita. Sembrava indiavolato, dovevano fargli la puntura per calmarlo: parla Billy CostacurtaPrima Martina Colombari a Ballando con le stelle, poi lo stesso figlio Achille al podcast One More Time di Luca Casadei, poi Billy Costacurta notoriamente restio a parlare dei fatti intimi di ... ilfattoquotidiano.it Il TSO di mio figlio è stato il momento più brutto della mia vita. Sembrava indiavolato: il racconto di Billy CostacurtaL'ex calciatore affronta uno dei periodi peggiori del suo passato di padre, con il figlio Achille sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio ... today.it “Rimanevo sul campo da calcio un’ora in più” Alessandro “Billy” Costacurta si racconta a One More Time #onemoretimepodcast #lucacasadei #onepodcast #alessandrobillycostacurta - facebook.com facebook Billy #Costacurta a Sky: “Sebastiano #Esposito sta crescendo bene a #Cagliari. Ha talento. Se inizia a segnare con continuità, può diventare un attaccante da Nazionale e chissà magari fare coppia col fratello Pio” x.com