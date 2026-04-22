Costa Rica Brings Together Country Brand Leaders at CIMAP 2026 Pre-Forum Showcasing Global Leadership in Sustainability

A San José si è svolto il Pre-Forum di CIMAP 2026, un evento che ha riunito i principali rappresentanti delle marche nazionali e internazionali. Durante l'incontro, sono stati presentati vari progetti e strategie legate alla sostenibilità e al rafforzamento dell’immagine del paese a livello globale. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e leader del settore, con l’obiettivo di condividere iniziative e prospettive future.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SAN JOSÉ, Costa Rica, April 22, 2026 PRNewswire — Costa Rica reaffirmed its position as a global benchmark in sustainability by hosting the 2026 Pre-Forum of the Ibero-American Council of Country Brands (CIMAP), a strategic platform that brought together country brand leaders from across Latin America to exchange experiences, best practices and perspectives on international positioning. Alongside essential COSTA RICA, delegations from Ecuador, Paraguay, Chile, Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Panama, Uruguay and Venezuela participated, reinforcing Costa Rica’s role as a regional hub for advancing agendas that integrate reputation, sustainability and economic development.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Costa Rica Brings Together Country Brand Leaders at CIMAP 2026 Pre-Forum, Showcasing Global Leadership in Sustainability Notizie correlate Terna prima società elettrica al mondo nel “Sustainability Yearbook 2026” di S&P GlobalTerna ha conquistato il primo posto nel “Sustainability Yearbook 2026” di S&P Global, affermandosi come la società leader nel settore energetico a... Brembo tra le migliori al mondo per le performance Esg: entra per la prima volta nello Standard & Poor’s Global Sustainability YearbookBrembo è stata inclusa per la prima volta nel S&P Global Sustainability Yearbook 2026, la pubblicazione annuale dell’agenzia internazionale di rating...