Brembo tra le migliori al mondo per le performance Esg | entra per la prima volta nello Standard & Poor’s Global Sustainability Yearbook

Brembo ha ottenuto un riconoscimento importante perché entra per la prima volta nello Standard & Poor’s Global Sustainability Yearbook 2026, una classifica che premia le aziende più attente alle questioni ambientali, sociali e di governance. La motivazione principale è il suo impegno nel ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la trasparenza delle sue pratiche aziendali, con interventi concreti come l’installazione di pannelli solari in alcuni stabilimenti italiani.

Brembo è stata inclusa per la prima volta nel S&P Global Sustainability Yearbook 2026, la pubblicazione annuale dell'agenzia internazionale di rating Standard & Poor's Global che seleziona le aziende con le migliori performance in ambito ambientale, social e e di governance a livello globale. Brembo si è distinta con la qualifica "Sustainability Yearbook Member" tra le imprese valutate nel settore "Auto Components", confermando la solidità del proprio percorso e l'efficacia delle strategie adottate per integrare la sostenibilità all'interno del Gruppo. Questo riconoscimento si basa sui risultati ottenuti nel Corporate Sustainability Assessment (CSA) di S&P Global, uno dei principali rating ESG a livello internazionale che nell'edizione 2025 ha valutato il profilo di oltre 9.000 aziende. Il Gruppo ha ottenuto un punteggio Corporate Sustainability Assessment di 60/100, superiore alla media di settore pari a 34/100, dimostrando un approccio strutturato e coerente alle tematiche di sostenibilità.