Terna prima società elettrica al mondo nel Sustainability Yearbook 2026 di S&P Global

Terna ha ottenuto il primo posto nel “Sustainability Yearbook 2026” di S&P Global, grazie ai suoi sforzi per ridurre le emissioni di CO2 e promuovere energie rinnovabili. La società si è distinta per aver investito oltre 1 miliardo di euro in progetti di energia pulita e per aver migliorato l’efficienza della rete elettrica italiana. Questa vittoria mette in evidenza il ruolo centrale di Terna nel settore energetico globale e la sua capacità di innovare per un sistema più sostenibile. La società continua a lavorare su nuovi interventi per rafforzare la rete.

Terna Campione di Sostenibilità: La Rete Elettrica Italiana Trionfa a Livello Mondiale. Terna ha conquistato il primo posto nel "Sustainability Yearbook 2026" di S&P Global, affermandosi come la società leader nel settore energetico a livello mondiale. Il riconoscimento, giunto il 18 febbraio 2026, premia l'impegno del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia verso una transizione energetica sostenibile e una gestione innovativa della rete elettrica nazionale. La valutazione, basata su un'analisi approfondita di oltre 9.200 aziende globali, conferma Terna come un punto di riferimento per performance ambientali, sociali e di governance.