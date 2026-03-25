Delmastro dagli spifferi su Cospito al ?bistecche-gate? | la caduta del fedelissimo

Un video musicale di genere radical-pop, realizzato dall'ensemble chiamato Dimensione Brama, ha recentemente fatto il giro del web. Nell’immagine, un gruppo di giovani vestiti con abiti settecenteschi si vede mentre banchetta in una scena che richiama atmosfere storiche. La clip è diventata virale e ha attirato l’attenzione di molti utenti sui social media.

C’è uno stupendo video musicale, di radical-pop, opera virale di una ensemble chiamata Dimensione Brama, in cui si vedono giovani vestiti in abiti settecenteschi che banchettano, si abbuffano, stramangiano, mentre intorno a loro il mondo tracolla. Che cosa fanno venire alla mente queste immagini? Le bistecche di Delmastro. La cui vicenda da stomaco della Repubblica, è ancora più surreale, e grave, perché si svolge in un momento gravissimo per il mondo e per l’Italia e ci riporta a quella irresponsabilità politico-gastronomica davvero fuori tempo. Ed è comunque finito il tempo al governo del sottosegretario della Giustizia. Fuori! Come Giambruno, ma con meno tempestività di quella usata con l’ex compagno di Giorgia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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