Le vicende giudiziarie coinvolgono diversi esponenti della maggioranza, tra cui il ministro Daniela Santanché e gli ex membri Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, entrambi dimessi dalle rispettive cariche. Le indagini sono in corso e riguardano vari procedimenti giudiziari che interessano anche altri soggetti, come un anarchico noto come Cospito e un attivista identificato come Almasri. I prossimi passaggi si attendono nelle aule di tribunale.

Dopo le dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi e quelle richieste dalla premier Meloni al ministro Daniela Santanchè, l’attenzione resta ora puntata sui prossimi passaggi giudiziari che riguardano i tre esponenti della maggioranza. Ecco, in sintesi, i procedimenti in cui risultano coinvolti e i prossimi snodi giudiziari. DELMASTRO - L’ex sottosegretario alla Giustizia è atteso per il prossimo 22 aprile alla Corte d’Appello di Roma dove è fissato il processo di secondo grado del procedimento che lo vede imputato di rivelazione del segreto d’ufficio in relazione alla vicenda dell’anarchico Cospito. Il 20 febbraio del 2025 l'esponente di Fratelli d’Italia è stato condannato a 8 mesi dai giudici del tribunale collegiale di piazzale Clodio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Da Visibilia a Cospito e Almasri, i prossimi snodi giudiziari: Santanché, Delmastro e Bartolozzi coinvolti in diverse inchieste

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