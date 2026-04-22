Negli ultimi anni, le regioni orientali dell’Europa stanno vivendo cambiamenti significativi, mentre le istituzioni dell’Unione Europea sembrano mantenere una posizione stabile. Ricordando il 2004, anno dell’adesione della Polonia, molti sottolinearono che il paese non entrava in Europa, ma tornava in un’Europa precedente, dopo essere stato escluso dall’Urss e dal regime comunista. Questa distinzione è spesso rimarcata nel discorso pubblico sull’evoluzione della regione.

Quando la Polonia nel 2004 aderì all’Unione e qualcuno scrisse e disse che entrava in Europa, i polacchi che hanno la memoria lunga corressero subito il tiro, precisando che il Paese dell’Aquila bianca non entrava ma tornava in Europa, costretta a stare fuori dall’U e dal comunismo. Stesso destino dell’Ungheria, una delle due teste dell’aquila asburgica, dove gli atti parlamentari fino all’Ottocento erano in latino. La Romania, pur negli sballottamenti della storia, si tiene anche nel nome l’eredità culturale. Quanto alla Bulgaria, cugina di sangue della Russia, pur avendo abbracciato le 12 stelle gialle e persino la moneta comune, in maniera del tutto democratica ha fatto elettoralmente un plissé verso Mosca, come ai tempi del Patto di Varsavia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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