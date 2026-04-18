Anci Giovani l' assessore Battino | Ancona si sta trasformando in una vera e propria città universitaria

L’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Ancona ha partecipato a Napoli alla XV Assemblea annuale di Anci Giovani, un evento che riunisce amministratori under 35 provenienti da tutta Italia. Quest’anno l’appuntamento celebra anche i venti anni della Consulta. Durante l’assemblea, si è parlato di trasformazioni della città di Ancona, che si sta evolvendo in una vera e propria città universitaria.

L’Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Ancona Marco Battino ha partecipato a Napoli alla XV Assemblea annuale di Anci Giovani, appuntamento nazionale che riunisce amministratori under 35 provenienti da tutta Italia e che quest’anno celebra anche i venti anni della Consulta. La.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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