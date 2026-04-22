Secondo una stima del Guardian, le principali società energetiche potrebbero ottenere circa 30 milioni di dollari ogni ora se la situazione legata alla Terza guerra del Golfo dovesse continuare. Questa cifra rappresenta i profitti potenziali nel caso in cui lo scenario attuale dovesse protrarsi senza interruzioni. I dati sono stati raccolti analizzando le tendenze di mercato e le dinamiche delle compagnie coinvolte.

30 milioni di dollari all’ora: questo il valore, stimato dal Guardian, dei profitti che le maggiori società energetiche realizzeranno se lo scenario creato dalla Terza guerra del Golfo proseguirà. E, per una strana eterogenesi dei fini, potranno essere proprio due Paesi colpiti dalla disruption della produzione e delle forniture per la risposta iraniana agli attacchi israeliani e statunitensi a ottenere i massimi profitti: Arabia Saudita e Kuwait. Il che mostra la precarietà geopolitica e strategica di questo scenario, ma anche la geometria variabile di un contesto globale sempre più competitivo e imprevedibile. Fatih Birol, alla guida dell’Agenzia Internazionale dell’Energia ha definito la guerra in Iran “il più grande shock mai visto sul mercato energetico globale”.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Così Big Oil guadagna 30 milioni l’ora grazie alla guerra in Iran

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