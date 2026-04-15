Trenta milioni di dollari l?ora chi sta guadagnando davvero dalla guerra grazie al petrolio

Da ilmessaggero.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un'analisi pubblicata dal Guardian, le grandi compagnie petrolifere stanno realizzando profitti elevati grazie alla guerra, con entrate che raggiungono i trenta milioni di dollari all'ora. Questi guadagni derivano principalmente dall'aumento dei prezzi del petrolio, che ha colpito i consumatori di tutto il mondo. La questione mette in luce come il conflitto abbia un impatto diretto sui mercati energetici e sui bilanci delle aziende del settore.

Trenta milioni di dollari all'ora: secondo un'analisi del Guardian, le grandi compagnie petrolifere stanno traendo enormi profitti dalla guerra a spese dei consumatori. I principali gruppi mondiali del petrolio e del gas stanno accumulando guadagni enormi grazie alla guerra, mentre consumatori e imprese si trovano a sostenere costi sempre più elevati. Secondo le stime, i Paesi e le aziende più legati ai combustibili fossili –-tra cui Arabia Saudita, Russia e i colossi energetici globali - potrebbero ottenere fino a 234 miliardi di dollari di entrate aggiuntive entro la fine del 2026. Nel primo mese del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, le 100 maggiori compagnie del settore avrebbero incassato oltre 30 milioni di dollari all’ora in profitti straordinari.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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