Trenta milioni di dollari l?ora chi sta guadagnando davvero dalla guerra grazie al petrolio

Secondo un'analisi pubblicata dal Guardian, le grandi compagnie petrolifere stanno realizzando profitti elevati grazie alla guerra, con entrate che raggiungono i trenta milioni di dollari all'ora. Questi guadagni derivano principalmente dall'aumento dei prezzi del petrolio, che ha colpito i consumatori di tutto il mondo. La questione mette in luce come il conflitto abbia un impatto diretto sui mercati energetici e sui bilanci delle aziende del settore.

Trenta milioni di dollari all'ora: secondo un'analisi del Guardian, le grandi compagnie petrolifere stanno traendo enormi profitti dalla guerra a spese dei consumatori. I principali gruppi mondiali del petrolio e del gas stanno accumulando guadagni enormi grazie alla guerra, mentre consumatori e imprese si trovano a sostenere costi sempre più elevati. Secondo le stime, i Paesi e le aziende più legati ai combustibili fossili –-tra cui Arabia Saudita, Russia e i colossi energetici globali - potrebbero ottenere fino a 234 miliardi di dollari di entrate aggiuntive entro la fine del 2026. Nel primo mese del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, le 100 maggiori compagnie del settore avrebbero incassato oltre 30 milioni di dollari all’ora in profitti straordinari.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - «Trenta milioni di dollari l?ora», chi sta guadagnando davvero dalla guerra (grazie al petrolio) Lebanon’s Last Stand: A Nation Fighting For Its Survival Notizie correlate Leggi anche: Russia, quanto sta guadagnando dalla guerra in Iran (grazie alla svolta sul petrolio) Leggi anche: Trump apre al petrolio russo: quanto sta guadagnando la Russia dalla guerra in Medio Oriente (e cosa vuol dire per prezzi e mercati) Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aframax di 22 anni venduta al prezzo record di 33 milioni di dollari; WULF in calo del 6% dopo un aumento di capitale da 900 milioni di dollari; Eaton investe 30 milioni di dollari in Nebraska per data center; La Crypto Valley svizzera rivendica il primato in Europa. Maxi-utili per le banche Usa: 33 miliardi in soli tre mesiTrentatré miliardi di dollari in un solo trimestre. JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup e Wells Fargo hanno chiuso i primi tre mesi del 2026 con utili netti complessivi che ... ilmessaggero.it Bombe e miliardi: quando la guerra diventa un algoritmo di BorsaMentre centinaia di persone muoiono sotto le bombe a Teheran, a Minab, a Beirut, qualcuno compra e vende contratti finanziari per centinaia di milioni di dollari, pochi minuti prima che le notizie di ... cittanuova.it I tre riscatti complicati e la cessione da trenta milioni: Juve, occhio al fair play finanziario facebook I tre riscatti complicati e la cessione da trenta milioni: #Juve, occhio al fair play finanziario x.com