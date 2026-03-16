Dai petrolieri Usa alla Russia di Putin Ecco chi guadagna dalla guerra in Iran
Dal settore petrolifero statunitense alla Russia di Putin, ci sono molte realtà che traggono vantaggio dalla guerra in Iran. Mentre i mercati energetici sono sotto pressione, alcune aziende e nazioni hanno registrato aumenti di profitto grazie alle tensioni in Medio Oriente. L’interesse per le variazioni dei prezzi del petrolio coinvolge diversi attori internazionali che continuano a beneficiare di questa situazione.
Mentre il mondo guarda con apprensione al prezzo del barile di petrolio, c’è anche chi sta ottenendo un dividendo prezioso dalla guerra in Iran. I cittadini americani (così come quelli europei) non saranno certo contenti di pagare di più gas e gasolio, ma a quanto sembra le compagnie petrolifere statunitensi stanno facendo affari d’oro: come scrive il Financial Times, quest’anno potrebbero ottenere un guadagno straordinario di oltre 60 miliardi di dollari se i prezzi del greggio si mantenessero ai livelli raggiunti dall’inizio della guerra in Iran. Secondo la banca d’investimenti Jefferies, i produttori americani genereranno un flusso di cassa aggiuntivo di 5 miliardi di dollari solo questo mese, a seguito di un aumento dei prezzi del petrolio di circa il 47% dall'inizio del conflitto, il 28 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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