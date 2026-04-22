Cos’era successo pochi mesi prima Anna si getta nel vuoto con i figli la drammatica scoperta

Pochi mesi prima, a Catanzaro, una donna ha lanciato i suoi tre figli dal balcone e si è poi gettata nel vuoto, mentre il marito era in casa e dormiva. L’episodio è avvenuto all’alba del 22 marzo e ha sconvolto la comunità. La donna e i bambini sono stati trasportati in ospedale, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

All’alba del 22 marzo, a Catanzaro, una donna ha gettato dal balcone i suoi tre figli e si è lanciata a sua volta nel vuoto, mentre il marito dormiva in casa. La donna e due dei bambini sono deceduti; la terza figlia è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. La donna si chiamava Anna Democrito, aveva 46 anni ed era un’operatrice socio-sanitaria nella Rsa per anziani “Monsignor Apa” di Catanzaro. La famiglia viveva in un quartiere residenziale non lontano dal centro. Dinamica dei fatti: il lancio dal terzo piano nella notte. Secondo quanto ricostruito, nella notte la donna si è alzata mentre il marito riposava. Avrebbe preso i bambini, che dormivano, e li avrebbe vestiti con abiti eleganti, quindi li avrebbe portati sul balcone al terzo piano, lanciandosi con loro nel vuoto.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Cos’era successo pochi mesi prima”. Anna si getta nel vuoto con i figli, la drammatica scoperta Notizie correlate Leggi anche: Si getta nel vuoto con i figli piccoli in braccio, tragedia spaventosa in Italia Catanzaro, mamma si getta dal balcone con i figli: Anna muore con i suoi 2 bimbi, gravissima la terza figlia di 6 anni. Li aveva vestiti eleganti prima di ucciderliCatanzaro, tragedia nella notte in via Zanotti Bianco, dove una donna, Anna Democrito, 46 anni, si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Enzo Ambrosino, il 30enne ucciso in una rissa per un debito di pochi euro. Gesuino Corona arrestato per omicidio; Giacomo ammazzato di botte: il racconto choc della compagna del 47enne ucciso a Massa; Invasione di campo a Monopoli: arrestati tre tifosi foggiani di 31, 38 e 44 anni; Medici gettonisti, da Roma la primaria star di TikTok scatena il caso: Pochi lavorano con coscienza. Cos'è che uccide l'amore Soltanto la disattenzione. [..] Dire il tuo nome senza ascoltarlo, dare per scontato che sia mio diritto pronunciarlo. Jeanette Winterson, Scritto sul corpo - facebook.com facebook Un parlamento allora cos'è, una dittatura In Svizzera l'affluenza è sempre piuttosto bassa, la politica non è vissuta con passione x.com