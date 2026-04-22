A Cosenza la bretella davanti a Piazza Bilotti è stata riaperta al traffico dopo essere stata chiusa ai veicoli leggeri dal 2018. La strada si trova a nord di Piazza Bilotti, vicino al punto di ristoro McDonald's. Il Settore Viabilità e Trasporti del Comune ha annunciato l'apertura, introducendo anche nuove regole e limiti di velocità per questa arteria. La riapertura si inserisce in un intervento di riqualificazione della viabilità locale.

Il Settore Viabilità e Trasporti del Comune di Cosenza ha ufficializzato la riapertura al traffico della bretella situata a nord di Piazza Bilotti, nel pressorio McDonald’s, un passaggio che era stato interdetto ai veicoli leggeri sin dal 2018. La nuova configurazione stradale riguarda il tratto compreso tra Corso Luigi Fera e Via G. Caloprese, permettendo finalmente agli automobilisti provenienti dal piazzale delle Autolinee e da via Adolfo Quintieri di raggiungere Piazza Carlo Bilotti con maggiore rapidità, potendo poi immettersi o in via Guglielmo e Annamaria Nucci o in viale degli Alimena. Nuove regole e vincoli tecnici per il transito urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza, torna la bretella di Piazza Bilotti: nuove regole e limiti

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