Piazza Bilotti due condanne | assolto l’ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto

Questa mattina si è concluso il processo “Piazza Sicura” a Cosenza. L’ex sindaco Mario Occhiuto è stato assolto dalle accuse legate ai lavori di Piazza Bilotti. Due condanne sono state emesse, ma l’attenzione resta su Occhiuto, che lascia il tribunale senza rischiare la galera. La sentenza di primo grado cambia molte carte in tavola e riaccende il dibattito sulla gestione di quei lavori pubblici.

Piazza Bilotti, Occhiuto assolto: condanne per il collaudo dei lavori a Cosenza. Si è concluso con una sentenza di primo grado che ha scosso le aspettative il processo “Piazza Sicura” a Cosenza. L’ex sindaco Mario Occhiuto è stato assolto dalle accuse di falso legate ai lavori di riqualificazione di Piazza Bilotti, mentre sono stati condannati Francesco Tucci e Antonino Alvaro, rispettivamente direttore dei lavori e collaudatore. La vicenda, che ha coinvolto una vasta gamma di figure tra amministrazione e professionisti, fa luce su irregolarità emerse nella fase di collaudo dell’opera inaugurata nel 2016.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Piazza Bilotti

La sentenza del processo Piazza Pulita ha portato a un’assoluzione e a quattro condanne tra i 5 e gli 8 mesi per i dirigenti coinvolti.

Nel procedimento relativo alla frode all'erario, il luogotenente Giuseppe Silvestro, della Guardia di Finanza, è stato assolto da tutte le accuse, tra cui associazione a delinquere, corruzione e collusione.

Ultime notizie su Piazza Bilotti

