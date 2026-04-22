Il whisteblowing consiste nella segnalazione di irregolarità o illeciti all’interno di un'organizzazione da parte di chi vi lavora. La procedura prevede che il dipendente comunichi le proprie osservazioni a un responsabile interno o a un organismo preposto, seguendo eventuali canali stabiliti dalla legge o dalle policy aziendali. In alcuni casi, le segnalazioni possono essere fatte anche a enti esterni, nel rispetto delle normative sulla protezione del segnalante.

Il whisteblowing è uno degli strumenti più importanti nella lotta contro la corruzione e le irregolarità sul lavoro. Negli ultimi anni, anche in Italia, la normativa si è rafforzata per garantire maggiore tutela a chi decide di segnalare comportamenti illeciti. Capire come funziona, chi può inviare una segnalazione e in quali casi è possibile farlo è fondamentale non solo per i lavoratori ma anche per chi vuole conoscere meglio i propri diritti. Ecco dunque cosa sapere per orientarsi al meglio. Cos’è il whisteblowing e come funzionano le segnalazioni. Il whistleblowing è un un sistema introdotto nel 2012 e aggiornato nel 2023 che permette ai lavoratori di segnalare problemi o illeciti sul lavoro.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cos’è il whisteblowing e qual è la procedura per le segnalazioni di irregolarità sul lavoro

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