Decreto Sicurezza cos’è il fermo preventivo per i manifestanti che il governo vuole introdurre
Il governo sta valutando di mettere nel decreto Sicurezza una nuova misura. Si tratta di un fermo preventivo di 12 ore per i manifestanti considerati sospetti. La proposta mira a controllare meglio le proteste, ma suscita già molte polemiche. Per ora, resta ancora tutto in fase di studio.
Il governo sta studiando la possibilità di introdurre nel decreto Sicurezza un fermo preventivo di 12 ore per i manifestanti sospetti. Sulla misura però ci sono dubbi di costituzionalità. La stretta sulla sicurezza, dopo le violenze al corteo di Torino, arriverà domani al Consiglio dei ministri.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Decreto Sicurezza
Ultime notizie su Decreto Sicurezza
Argomenti discussi: Decreto sicurezza. Fra il dire e il fare c’è di mezzo la Costituzione (di F. Olivo); La stretta del governo Meloni nel nuovo decreto sicurezza dopo le violenze al corteo per Askatasuna; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Dl Sicurezza, il governo accelera: dal fermo preventivo a tutele legali per gli agenti.
