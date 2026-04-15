Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 15 Aprile 2026 - Boston Caccia all' uomo

Stasera su Sky Cinema e NOW, la programmazione comprende diversi generi come azione, commedie e grandi classici. Alle 21:00 su Sky Cinema Uno HD viene trasmesso il film “Boston, Caccia all'uomo”. La serata offre una selezione di titoli disponibili sui canali e piattaforme del servizio, con orari e contenuti vari per gli appassionati di cinema.

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) la tensione è altissima con Boston - Caccia all’uomo, thriller con Mark Wahlberg e Kevin Bacon che ricostruisce uno dei fatti più drammatici della cronaca recente. L’attentato alla maratona di Boston del 2013 diventa il punto di partenza di una caccia serrata ai responsabili, tra indagini frenetiche, paura diffusa e un racconto realistico che tiene incollati fino all’ultimo. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) si entra nel raffinato mondo dell’arte con Il quadro rubato, diretto da Pascal Bonitzer.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 15 Aprile 2026 - Boston, Caccia all'uomo Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 8 Aprile 2026 - Il MaestroSerata ricca su Sky Cinema e NOW Dalla commedia all’azione, cosa vedere con orari e programmazione. Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 7 Aprile 2026 - Delivery ManSerata ricca su Sky Cinema e NOW Dalla commedia all’azione, cosa vedere con orari e programmazione.