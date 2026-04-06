Lorenzo Finn domina il Giro del Belvedere 2026 con un attacco secco sul Montaner

L'87ª edizione del Giro del Belvedere si è conclusa con la vittoria di Lorenzo Mark Finn. Durante la gara, il corridore ha attaccato sul Montaner e ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo. La competizione si è svolta su un percorso caratterizzato da salite e discese, coinvolgendo diversi atleti in una sfida appassionante. La vittoria di Finn rappresenta il risultato più importante della giornata.

Si conclude con il dominio di Lorenzo Mark Finn l’87esima edizione del Giro del Belvedere. Il campione del mondo in carica U23 ha corso con lucidità fino al secondo passaggio sul Montaner dove ha attaccato senza voltarsi, staccando tutti gli avversari ed involandosi in solitaria verso il traguardo di Villa. Per il portacolori del Red Bull Bora Hansgrohe Rookies si tratta del secondo successo consecutivo nella corsa italiana, già conquistata nel 2025. Seconda posizione, con un distacco di 1’20” dal vincitore, per il britannico William Smith (Team Visma Lease a Bike Development), abile ad anticipare tutti nella volata di gruppo. Completa il podio Tommaso Bambagioni (Team Technipes). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Finn domina il Giro del Belvedere 2026 con un attacco secco sul Montaner Lorenzo Mark Finn domina il Giro del Belvedere 2026. Secondo successo consecutivo per il classe 2006 nella corsa trevigianaSi conclude con il dominio di Lorenzo Mark Finn l’87esima edizione del Giro del Belvedere. Lorenzo Finn riparte dal Giro di Sardegna: esame con i professionistiLorenzo Finn riparte dal Giro di Sardegna con un obiettivo chiaro: misurarsi, ancora una volta, con il ciclismo dei professionisti. Argomenti più discussi: Tutti contro Finn: domani al Belvedere uno spettacolo ‘mondiale’; Longford Town contro Finn Harps risultati in diretta, testa a testa e formazioni. Lorenzo Mark Finn domina il Giro del Belvedere 2026. Secondo successo consecutivo per il classe 2006 nella corsa trevigianaSi conclude con il dominio di Lorenzo Mark Finn l'87esima edizione del Giro del Belvedere. Il campione del mondo in carica U23 ha corso con lucidità fino ... oasport.it Finn, campione del mondo U23, vince il Giro del Belvedere per la seconda voltaLorenzo Mark Finn ha dominato l’87esima edizione del Giro del Belvedere, confermandosi protagonista assoluto della corsa trevigiana riservata agli Under 23. Il giovane talento, classe 2006 e campione ... it.blastingnews.com Lorenzo Mark Finn ha vnto il Giro del Belvedere. 1) Lorenzo Finn (Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies) 3:54:04 2) William Smith (Team Visma | Lease a Bike Development) +1:20 3) Tommaso Bambagioni (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbon facebook Lorenzo Finn in gara lunedì al Giro del Belvedere x.com