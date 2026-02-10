Alessandro Michieletto si è infortunato durante gli allenamenti. Gli esami hanno mostrato una frattura da stress incompleta al peduncolo della quarta vertebra lombare. Il giocatore dovrà stare lontano dal campo per alcune settimane, anche se ancora non sono stati definiti i tempi precisi di recupero. La sua presenza nelle prossime partite è in dubbio.

Alessandro Michieletto dovrà fermarsi per alcune settimane, dopo che una serie di accertamenti diagnostici hanno evidenziato una frattura da stress incompleta del peduncolo destro della quarta vertebra lombare. Lo schiacciatore ha già incominciato un programma volto al recupero e non sono stati annunciati degli interventi chirurgici: le sue condizioni verranno verificate nelle prossime settimane ma, come comunica la sua società, non è possibile stabilire con esattezza la data del suo ritorno in campo. Lo schiacciatore di Trento aveva già saltato gli ultimi impegni agonistici, tra cui la Final Four di Coppa Italia (i dolomitici hanno perso l’atto conclusivo contro Verona dopo aver regolato Piacenza in semifinale al tie-break), proprio a causa di questa criticità fisica che si è rivelata più complicata del previsto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessandro Michieletto infortunato: c’è una frattura. Cosa si è fatto e tempi di recupero

Approfondimenti su Alessandro Michieletto

Durante la partita tra Roma e Milan, Manuel Konè è stato costretto a lasciare il campo al 58' a causa di un infortunio.

La Roma si trova di nuovo senza Robinio Vaz, che si è infortunato e dovrà stare fuori a lungo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Alessandro Michieletto

Argomenti discussi: Pallavolo SL – I problemi di Michieletto: la Trentino Volley tra emergenza e Coppa Italia; Volley maschile: Verona nella storia, batte Trento e vince la Coppa Italia; Pallavolo CoppaItaliaM – Il ritorno dei gemelli di Trento: Michieletto e Lavia riaccendono l’Itas.

Alessandro Michieletto infortunato: cosa si è fatto allo schiacciatore e i tempi di recuperoAlessandro Michieletto dovrà fermarsi per alcune settimane, dopo che una serie di accertamenti diagnostici hanno evidenziato una frattura da stress ... oasport.it

Pallavolo SL – Il grande assente di Coppa Alessandro Michieletto: Venerdì avevo provato a giocare, ma il dolore c’è ancoraUno dei grandi assenti alla F4 di Coppa Italia maschile è stato innegabilmente Alessandro Michieletto, uno dei veri fuoriclasse del nostro volley. Lp MVP dell'ultimo Mondiale non è entrano né sabato n ... ivolleymagazine.it

Trentino Volley comunica che gli ulteriori accertamenti diagnostici ai quali è stato sottoposto nelle ultime ore lo schiacciatore Alessandro Michieletto hanno evidenziato una frattura da stress incompleta del peduncolo destro della quarta vertebra lombare. Il gio - facebook.com facebook

| COMUNICATO UFFICIALE Aggiornamento sulle condizioni di Alessandro Michieletto # #trentinonelcuore x.com