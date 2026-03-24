Si possono prevenire i capelli bianchi? La tricologa Visintini Cividin spiega | Stress e genetica non sono la causa
Stress, invecchiamento, genetica: da cosa dipende la comparsa dei capelli bianchi? Una tricologa spiega a Fanpage.it cosa influisce sulla colorazione e a cosa bisogna prestare più attenzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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