Garlasco i 2 sms tra Sempio e Marco Poggi nel pc di Chiara | ecco cosa rivelano

Dall'esame del computer di Chiara Poggi sono stati trovati due messaggi di testo tra Andrea Sempio e Marco Poggi, il fratello della vittima. I messaggi sono stati analizzati e mostrano uno scambio diretto tra i due uomini. La scoperta è stata resa nota nel corso delle indagini sulla vicenda. Le comunicazioni sono state prese in considerazione dagli inquirenti per chiarire alcuni aspetti del caso.

Dall'analisi del pc di Chiara Poggi emergono dei messaggi tra Andrea Sempio e Marco Poggi, il fratello della vittima. Gli approfondimenti informatici disposti nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco continuano a restituire nuovi elementi, anche se non tutti si rivelano decisivi sul piano investigativo. In questo caso, il lavoro degli specialisti si è concentrato su una ricerca mirata all’interno dei file e delle conversazioni archiviate nel computer della giovane, con l’obiettivo di individuare eventuali riferimenti ad Andrea Sempio, oggi indagato. L’attività tecnica ha portato all’individuazione di alcune tracce risalenti al 2006, ma senza evidenziare un legame diretto tra la vittima e l’indagato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, i 2 sms tra Sempio e Marco Poggi nel pc di Chiara: ecco cosa rivelano Garlasco, nel pc di Chiara Poggi nessun contatto con Andrea Sempio tra le chat di MSNIl delitto di Garlasco si è consumato in un periodo storico in cui la messaggistica istantanea più utilizzata tra gli internauti era il servizio MSN. “Non ci sono chat”. Garlasco, Chiara Poggi e Andrea Sempio: la scoperta nel pcA quasi vent’anni da quel 13 agosto 2007 che sconvolse una tranquilla villetta di provincia, il delitto di Garlasco continua a interrogare...