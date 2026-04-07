In casa Juventus, le decisioni sul futuro tecnico sono al centro dell'attenzione dopo il mancato rinnovo contrattuale di Spalletti. L'allenatore, noto per il suo sorriso misto di soddisfazione e preoccupazione, ha guidato la squadra a una vittoria contro il Genoa, con un primo tempo brillante e una ripresa più complicata. Dietro le quinte, si discutono piani di mercato e mancanze di certezze che influenzano le scelte sulla panchina.

Ha sempre quel sorriso agrodolce, Luciano Spalletti. Anche quando vince. Ma in questo caso, è giustificato: i tre punti contro il Genoa sono frutto di un primo tempo super e di un secondo tempo decisamente sottotono. Tanto da far dire all’allenatore di “non aver ancora chiaro il materiale umano che ho a disposizione”. Non una frase banale. Non, soprattutto, una frase da poco. Ed è anche dietro a questo pensiero che ancora non si è materializzata la firma sul contratto che la Juventus aspetta da settimane. Caso di mercato? No. Ma certamente una situazione precaria: Spalletti al rinnovo ancora non vuole pensare del tutto, se prima non avrà portato a casa l’obiettivo quarto posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cosa succede in casa Juventus: le mancate certezze e i piani di mercato dietro il non rinnovo di Spalletti

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