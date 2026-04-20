Rinvio a giudizio per l’assessora Amata opposizioni all’attacco | Schifani la rimuova governo tra scandali e rimpasto imminente

Pochi minuti dopo il rinvio a giudizio di un assessore regionale, il segretario regionale del Partito Democratico ha commentato la notizia, criticando le posizioni dell’amministrazione e chiedendo l’intervento di un esponente di governo. Le opposizioni hanno colto l’occasione per chiedere la rimozione dell’assessora coinvolta e hanno parlato di un clima politico segnato da scandali e incertezze sulla futura composizione dell’esecutivo.

l primo a parlare, pochi minuti dopo il rinvio a giudizio dell'assessore al Turismo, è stato il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo. “È ora che Elvira Amata lasci la poltrona. L’assessorato al Turismo della Regione Siciliana è stato e continua a essere la gallina dalle uova d’oro per.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Richiesta di rinvio a giudizio per l’assessora regionale Elvira Amata con l'accusa di corruzione: decisione il 20 aprileIl gip di Palermo Walter Turturici deciderà il 20 aprile sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Palermo nei confronti... Sicilia, rinviata a giudizio l’assessora Amata (FdI): è accusata di corruzione. Condannata la coimputataL’assessora regionale siciliana al Turismo e allo Sport, Elvira Amata, è stata rinviata a giudizio per corruzione. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Eredità Agnelli, chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann. I suoi legali: Estraneo a reati; Eredità Agnelli, Procura di Torino chiede rinvio a giudizio per John Elkann; Spagna, chiesto il rinvio a giudizio per la moglie di Sánchez. Socialisti: Giustizia a orologeria; Spagna, chiesto il rinvio a giudizio per la moglie di Sanchez: le accuse. Corruzione, rinvio a giudizio per l’assessore regionale messinese Elvira AmataRinvio a giudizio per l’assessore regionale al Turismo, la messinese Elvira Amata, di Fratelli d’Italia. Condannata a 2 anni e sei mesi col rito abbreviato, l’imprenditrice Marcella Cannariato. Entram ... strettoweb.com Corruzione, rinvio a giudizio per l'assessore Elvira Amata. 2 anni e 6 mesi a Marcella CannariatoIl prossimo 7 settembre la prima udienza. L'imprenditrice Cannariato condannata con rito abbreviato. Per entrambe l'accusa è di corruzione ... rainews.it "Il Colle Mi auguro almeno un rinvio al Parlamento della legge di conversione". Leggi l’articolo completo a Antonio D’Andrea di Liana Milella su Il Fatto Quotidiano: https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2026/04/20/e-incostituzionale-pagare-gli-avv facebook