Cortona Educare e apprendere tra emozioni e regole

A Cortona si è tenuto l’ultimo appuntamento della rassegna «Genitori quasi perfetti», dedicato al tema dell’educazione e dell’apprendimento. L’evento si è svolto nella giornata del 22 aprile 2026 e ha affrontato questioni legate alle emozioni e alle regole nel contesto familiare. La discussione si è concentrata sulle modalità di crescita e sviluppo dei figli, coinvolgendo genitori e professionisti del settore.

Arezzo, 22 aprile 2026 – . Ultimo incontro stagionale della rassegna «Genitori quasi perfetti ». Martedì 28 aprile al nuovo nido Il Castello, prenotazioni aperte Ultimo incontro del ciclo «Pi llole per genitori quasi perfetti», la rassegna di appuntamenti promossi dall'Amministrazione comunale con l'organizzazione di Polis e Lilliput nell'ambito del programma rivolto alle famiglie con figli in età infantile. Il titolo dell'appuntamento è «Educare e apprendere, tra emozioni e regole» e sarà condotto dalla pedagogista Francesca Meacci. L'incontro si svolgerà al nido d'infanzia Il Castello, in via Spartaco Lavagnini 2, a Camucia, martedì 28 aprile dalle 17:30 alle 18:30.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, «Educare e apprendere, tra emozioni e regole» Notizie correlate Leggi anche: Ad apprendere è il corpo non il solo cervello. Tra emozioni, cognizione e relazioni: cosa dice oggi la neuroscienza sull’apprendimento Colleferro. Presentato in Biblioteca comunale il manuale “Apprendere attraverso la non violenza. Vivere, educare, insegnare nella società di oggi”Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Sabato 7 Febbraio c’è stato un incontro straordinario in Biblioteca comunale con Pio Castagna...