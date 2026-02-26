Ad apprendere è il corpo non il solo cervello Tra emozioni cognizione e relazioni | cosa dice oggi la neuroscienza sull’apprendimento

Un bambino cresce così: un passo alla volta, un’esperienza dopo l’altra. Cresce mentre osserva, mentre sbaglia, mentre prova emozioni che non sa ancora nominare. E, nel silenzio invisibile del suo cervello, qualcosa prende forma. Connessioni che nascono, si rafforzano, si perdono, si ricostruiscono. Non è solo crescita biologica, non è solo maturazione cognitiva, ma la lenta costruzione di ciò che quel bambino diventerà, del suo modo di pensare, sentire, stare nel mondo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

