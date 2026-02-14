Colleferro Presentato in Biblioteca comunale il manuale Apprendere attraverso la non violenza Vivere educare insegnare nella società di oggi

Il 7 febbraio, in Biblioteca comunale a Colleferro, si è tenuto un incontro con Pio Castagna, autore del manuale “Apprendere attraverso la non violenza”, perché ha deciso di portare avanti un progetto che promuove metodi educativi più pacifici. Durante l’evento, Castagna ha condiviso alcune esperienze pratiche di come la non violenza possa cambiare il modo di insegnare e di vivere in comunità, attirando l’attenzione di genitori, insegnanti e studenti presenti.