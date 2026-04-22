Cortile vietato ai piccoli alunni Scoppia la protesta delle famiglie

Le famiglie degli studenti della scuola hanno manifestato il loro disappunto a causa del divieto di accesso al cortile, nonostante i lavori siano stati conclusi. La protesta si è tradotta in un’uscita straordinaria programmata per lunedì prossimo, durante un intervallo prolungato. La decisione di mantenere chiuso lo spazio all’aperto ha generato malcontento tra i genitori, che chiedono chiarimenti sulla situazione.

Lavori sostanzialmente finiti ma cortile ancora vietato ai bambini della scuola, i genitori manifestano il loro dissenso e promuovono una “uscita speciale” per un intervallo lungo lunedì prossimo. Un’idea che non è piaciuta al sindaco che invita a "non strumentalizzare i bambini". Ma intanto la tensione sale tra le famiglie che si ritrovano con i bambini costretti nelle classi durante l’intervallo, anche con le belle giornate. Il tutto per un cantiere i cui lavori sono già finiti da un pezzo, ma che non può essere smantellato per un pasticcio burocratico sulla nomina del direttore che dovrebbe certificare la corretta esecuzione degli interventi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cortile vietato ai piccoli alunni. Scoppia la protesta delle famiglie Notizie correlate "Vietato andare in bagno durante le lezioni": sulla nuova circolare a scuola scoppia la protestaVietato andare in bagno durante le lezioni, tanto che – avvisa la circolare - “i docenti non consentiranno uscite”. FOTO/ Dai piccoli alunni dell'”Agazzi” doni ai bimbi ricoveratiQuesta mattina il reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha ricevuto una speciale consegna di materiale...