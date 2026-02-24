FOTO Dai piccoli alunni dell' Agazzi doni ai bimbi ricoverati

Un gruppo di studenti dell’“Agazzi” ha portato doni ai bambini in ospedale, per via di una raccolta di giochi e libri organizzata tra le scuole locali. La donazione mira a rendere più sereno il soggiorno dei piccoli pazienti nel reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. La consegna si è svolta questa mattina, coinvolgendo direttamente i bambini e il personale sanitario. La vicenda si arricchisce di un gesto di solidarietà concreto.

Questa mattina il reparto di Pediatria dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha ricevuto una speciale consegna di materiale didattico destinato ai piccoli pazienti ricoverati. Un'iniziativa che porta con sé un forte messaggio di solidarietà e vicinanza, nata dall'impegno dei genitori e degli insegnanti della scuola dell'infanzia Agazzi di Monteforte Irpino. Il materiale donato – giochi educativi, colori, album da disegno e strumenti utili alle attività scolastiche e ricreative – è stato acquistato dai genitori grazie ai proventi della vendita di manufatti artigianali realizzati dai bambini in occasione delle festività natalizie.

